JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 29,64 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 29,64 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 29,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.701 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 33,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 12,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,66 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

