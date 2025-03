JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK springt am Mittwochmittag hoch

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 9,6 Prozent auf 23,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 9,6 Prozent auf 23,58 EUR. Bei 23,84 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 278.463 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,09 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,16 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,412 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 263,81 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.03.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,64 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

