JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK bricht am Mittwochnachmittag nach oben aus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 9,8 Prozent auf 23,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 9,8 Prozent auf 23,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 23,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 351.326 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 28,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,412 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 274,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen. Am 01.04.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

