JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag höher

Um 09:05 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 28,96 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,00 EUR aus. Mit einem Wert von 28,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.370 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 13,19 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 57,05 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,17 EUR aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 238,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

