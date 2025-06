JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Nachmittag ins Minus

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 19,33 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 19,33 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 72.741 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 57,48 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 34,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,394 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,23 EUR.

Am 13.05.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 243,59 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

