JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 30,38 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 30,38 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,90 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.531 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,81 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 18,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 64,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 11.05.2023. Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,06 EUR, während im Vorjahreszeitraum 219,95 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 09.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

