JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 30,72 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 30,72 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 30,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 555 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 33,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,97 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,17 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 11.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,42 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

