JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 24,38 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 24,38 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,44 EUR nach. Mit einem Wert von 23,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 97.002 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 21,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 18,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,405 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 256,15 Mio. EUR im Vergleich zu 234,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. JENOPTIK dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2024 aus.

