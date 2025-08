JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 18,89 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 3,1 Prozent auf 18,89 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.828 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 54,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 31,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

