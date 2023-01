JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,42 EUR nach oben. Bei 26,52 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.478 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2022 markierte das Papier bei 36,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 43,28 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,29 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219,95 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 238,69 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.03.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.03.2024.

