JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 21,58 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 21,58 EUR zu. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,58 EUR zu. Bei 21,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.335 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 44,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 6,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,417 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

