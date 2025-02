JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 21,08 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 21,08 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,10 EUR aus. Bei 21,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 8.358 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 32,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 20,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 3,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,417 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent auf 274,31 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.03.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. JENOPTIK dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

