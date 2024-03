JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Nachmittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 29,30 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 29,30 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 29,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,60 EUR. Zuletzt wechselten 9.261 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,26 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,88 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,375 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

