JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 29,60 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 29,60 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 29,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115 JENOPTIK-Aktien.

Bei 33,26 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263,80 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

