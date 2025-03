JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 23,88 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 23,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 24,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.657 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 21,55 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,24 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,412 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 EUR an.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 274,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 25.03.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

