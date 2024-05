JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:45 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 25,12 EUR zu. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 25,30 EUR. Mit einem Wert von 25,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.805 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 31,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,54 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,407 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 27.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 297,33 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 282,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,18 Prozent gesteigert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

