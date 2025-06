JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag schwächer

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 19,36 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 19,36 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,33 EUR. Bei 19,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.436 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,44 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 36,40 Prozent niedriger. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 34,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,394 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 243,59 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Indexanpassungen: IONOS steigt in MDAX auf - JENOPTIK steigen in SDAX ab - IONOS-Aktie gefragt

Mai 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie

MDAX-Wechsel im Juni: JPMorgan sieht IONOS als Ersatz für JENOPTIK - Aktien uneins