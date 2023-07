JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 30,04 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,0 Prozent auf 30,04 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.909 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,05 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 18,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 38,62 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,17 EUR.

Am 11.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,06 EUR – ein Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 219,95 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

