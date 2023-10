JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 22,86 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 22,86 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,90 EUR zu. Bei 22,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 539 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,93 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,00 EUR.

Am 10.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 234,06 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 238,69 EUR umsetzen können.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

