JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Montagvormittag positiv
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 18,56 EUR zu.
Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 18,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 18,56 EUR. Bei 18,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.581 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 57,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,63 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte JENOPTIK die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie.
Analysen zu JENOPTIK AG
Datum
Rating
Analyst
24.09.2025
JENOPTIK Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025
JENOPTIK Buy
Warburg Research
28.08.2025
JENOPTIK Buy
Jefferies & Company Inc.
14.08.2025
JENOPTIK Neutral
UBS AG
14.08.2025
JENOPTIK Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
