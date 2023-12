JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Nachmittag stärker

JENOPTIK im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 26,66 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,66 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,66 EUR. Bei 26,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 37.874 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 33,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen