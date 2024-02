JENOPTIK Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von JENOPTIK

Kurs der JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 29,02 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 29,02 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,82 EUR. Bei 29,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.668 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,96 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 45,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 09.11.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 263,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

