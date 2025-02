JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,44 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:36 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 21,44 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 18.736 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,417 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen. JENOPTIK dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

