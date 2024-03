JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 29,64 EUR.

Um 11:14 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 29,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 29,64 EUR. Mit einem Wert von 29,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.078 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 33,10 EUR markierte der Titel am 08.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 10,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,375 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

