JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Nachmittag an

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 29,80 EUR.

Um 15:46 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 29,80 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,90 EUR. Mit einem Wert von 29,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 6.272 Stück.

Am 08.03.2023 markierte das Papier bei 33,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 33,02 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,52 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

