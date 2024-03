JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK behauptet sich am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 29,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:01 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,54 EUR. Bei 29,54 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 424 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2023 bei 33,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,05 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

