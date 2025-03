JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 23,00 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 23,00 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,86 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.713 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 24,44 Prozent niedriger. Bei 20,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,412 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 31,09 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 274,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.03.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 01.04.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

