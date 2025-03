JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 23,50 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 23,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 23,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 1.099 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,24 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,412 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 12.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 274,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,64 EUR im Jahr 2024 aus.

