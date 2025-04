JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Montagvormittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 7,9 Prozent auf 14,48 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 14,48 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 14,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.980 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,42 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 0,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,420 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 25.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 300,67 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

