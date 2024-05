JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,18 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,18 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 25,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 25,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.537 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 30,74 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,73 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,407 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 27.03.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 297,33 Mio. EUR im Vergleich zu 282,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je JENOPTIK-Aktie.

