JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 30,14 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 30,14 EUR. Bei 30,22 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.336 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 63,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,17 EUR.

JENOPTIK gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 234,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 219,95 EUR umgesetzt.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

