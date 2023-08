JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 29,02 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:30 Uhr um 0,7 Prozent auf 29,02 EUR ab. Bei 29,02 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.942 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,00 EUR.

Am 11.05.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234,06 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte JENOPTIK am 09.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 08.08.2024.

