JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 28,88 EUR.

Um 15:32 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 28,88 EUR ab. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,88 EUR. Bei 29,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.087 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. 15,51 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 56,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,00 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 234,06 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 219,95 EUR erwirtschaftet worden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

