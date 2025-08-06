DAX24.323 +1,7%ESt505.346 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag stärker

07.08.25 12:07 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag stärker

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 18,82 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 18,82 EUR. Bei 18,90 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 23.194 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 23,70 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,390 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
26.06.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
04.06.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
