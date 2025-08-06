JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 18,58 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 18,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 18,59 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 375 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,16 Prozent. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 22,71 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,390 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,09 EUR an.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

