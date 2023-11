JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagmittag gesucht

JENOPTIK im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 23,38 EUR.

Um 11:35 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,38 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,42 EUR. Bei 23,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.514 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,69 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

