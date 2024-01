JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 25,68 EUR nach.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 25,68 EUR. Bei 25,40 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12.694 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 23,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 23.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

