JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 28,02 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 3,0 Prozent auf 28,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 27,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 49.228 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. 19,06 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,77 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,381 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.11.2023. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

