JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 29,88 EUR nach.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 29,88 EUR abwärts. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,82 EUR. Bei 30,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.682 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,94 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,300 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 238,69 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 263,80 EUR ausgewiesen.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

