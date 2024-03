JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von JENOPTIK

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 29,66 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 29,66 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 29,66 EUR. Bei 30,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.978 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 32,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 32,70 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 263,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

