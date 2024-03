JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Vormittag zu

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 30,20 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 30,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.054 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,94 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,07 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit Abgaben von 33,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

