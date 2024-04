JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 27,20 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 27,20 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,94 EUR ein. Bei 27,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.192 JENOPTIK-Aktien.

Bei 32,92 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,03 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Abschläge von 26,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,391 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263,80 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte JENOPTIK am 08.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,70 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

