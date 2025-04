JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 15,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 15,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,97 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.235 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. 93,76 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,59 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 300,67 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 297,33 Mio. EUR eingefahren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Am 13.05.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,59 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

