JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK haussiert am Mittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,2 Prozent auf 27,72 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,2 Prozent auf 27,72 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,80 EUR zu. Bei 26,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.625 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 18,76 Prozent zulegen. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,99 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,407 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 27.03.2024. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 297,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 282,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 09.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

