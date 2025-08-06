DAX24.184 ±-0,0%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.044 +0,2%Nas21.380 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,69 +0,4%Gold3.394 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kursentwicklung

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Freitagnachmittag an

08.08.25 16:09 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 18,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,70 EUR -0,15 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 18,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.236 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 24,02 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,390 EUR belaufen. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 26,09 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243,59 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben

Erste Schätzungen: JENOPTIK legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
26.06.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
04.06.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
26.06.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
04.06.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
14.05.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.05.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
14.05.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
13.05.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.05.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen