JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Freitagnachmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 18,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 18,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.236 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 24,02 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,390 EUR belaufen. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 26,09 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243,59 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben

Erste Schätzungen: JENOPTIK legt Quartalsergebnis vor