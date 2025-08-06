JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 18,96 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 18,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 18,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.429 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,390 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,09 EUR aus.

JENOPTIK ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243,59 Mio. EUR.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben

Erste Schätzungen: JENOPTIK legt Quartalsergebnis vor