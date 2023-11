JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 23,78 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 23,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 23,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.629 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Am 10.05.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

