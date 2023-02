JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Donnerstagvormittag

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 30,04 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 30,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,78 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 661 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 33,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,07 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 18,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 62,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,86 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 238,69 EUR, während im Vorjahreszeitraum 219,95 EUR ausgewiesen worden waren.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

