JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 11:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 28,28 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.918 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 17,96 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 29,42 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,381 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 263,80 EUR umgesetzt, gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

