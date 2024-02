JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 28,14 EUR.

Um 15:45 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 28,14 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 28,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,72 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.292 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 18,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 29,07 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,381 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 263,80 EUR umgesetzt, gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

